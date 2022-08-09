В Копейске завершили строительство проблемного дома на улице Фонвизина

В ближайшее время 77 дольщиков смогут въехать в свои квартиры

В Копейске завершили строительство проблемного дома на улице Фонвизина, который начали возводить еще в 2015 году. В ближайшее время дольщики получат ключи от своих квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

«8 августа регфонд получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. В 11-этажном здании расположены 120 квартир. Общая жилая площадь дома — 4,1 тыс. кв. метров. Следующий этап — ввод дома в эксплуатацию. Ключи от квартир в нем получат 70 пострадавших дольщиков», — рассказали в пресс-службе фонда.

Напомним, проблемный дом на улице Фонвизина начали строить в 2015 году. Застройщика — компанию «Инман» — признали банкротом в конце 2019 года. Решение о завершении строительства проблемного дома в сентябре 2020 года принял федеральный Фонд защиты дольщиков.

В конце марта в Копейске достроили дом на Коммунистическом проспекте, который начали возводить в 2014 году. Работы оказались заморожены из-за того, что подрядчик не выполнил своих обязательств.

Весной в Челябинске достроили проблемный дом на улице Доватора. Здание с переменной этажностью и общей жилой площадью свыше 9,2 тысячи квадратных метров компания ООО «Град» начала строить в 2012 году и планировала завершить все работы в августе 2014 года. Однако со своими обязательствами не справилась. Спустя несколько лет дом был передан региональному Фонду защиты прав дольщиков, и его строительство возобновилось.