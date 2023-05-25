В Челябинской области для поддерживающих колледжи предприятий введут инвествычет

Законопроект внес губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 25 мая, в Челябинской области планируют принять законопроект о предоставлении специального инвестиционного налогового вычета предприятиям, которые поддерживают организации среднего профессионального образования (СПО). Губернатор Алексей Текслер во время сегодняшнего обращения к депутатам попросил их принять соответствующий законопроект.

«В проекте „Профессионалитет“ активно участвует профессиональный бизнес, помогая развивать материально-техническую базу организаций СПО, обеспечивая прохождение практики студентами с закреплением наставников за перспективными учениками. Чтобы поддержать и усилить этот тренд, в этом году и на будущее я внес в Законодательное собрание законопроект о предоставлении специального инвестиционного налогового вычета на расходы предприятий, связанные с поддержкой организации среднего профессионального образования», — сказал губернатор.

Также, по словам Алексея Текслера, введенная в прошлом году программа поддержки наставничества оказалась востребована. В связи с этим глава региона поручил Главному управлению по труду и занятости региона увеличить количество наставников по программе в три раза. В первую очередь их число должно возрасти на предприятиях, которые выполняют гособоронзаказ. Средства на это будут выделены.