Студентов из Челябинска приглашают стать наставниками для иностранных однокурсников

Заявки принимают от всех желающих

В Челябинской области создадут команду волонтеров для помощи в адаптации иностранным студентам. Стать тьютором для ребят, которые впервые прибудут в Россию в новом учебном году, сможет любой учащийся вуза. Для участия в проекте необходимо заполнить заявку, сообщает пресс-служба Молодежного ресурсного центра.

«В задачи тьютора входят встреча иностранного студента, сопровождение, ориентация на местности, адаптация к учебной жизни и другое. Участники программы, успешно прошедшие отбор, уже 22 августа начнут обучение», — рассказали в Молодежном ресурсном центре.

На сегодняшний день в вузах Челябинска учатся более 2500 иностранных студентов из 54 стран. Многие из них говорят только на родном языке. Авторы проекта отмечают, что без дополнительной помощи им не обойтись.

Добавим, проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов.