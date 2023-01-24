Алексей Текслер дал старт Году педагога и наставника в Челябинской области

В регионе 2023 год пройдет под девизом «В движении»

Во вторник, 24 января, губернатор Алексей Текслер прибыл в Центр историко-культурного наследия ЮУЖД в Челябинске. Здесь торжественно открывают Год педагога и наставника. Локация выбрана неспроста: педагог, наставник всегда находится в движении, а его подопечные движутся с ним от пункта к пункту, постигая знания и умения в большом образовательном путешествии. Вот и здесь для гостей устроили своеобразную «поездку» по этим станциям, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Сегодня в регионе стартовали мероприятия, посвященные этому году. В Центре историко-культурного наследия ЮУЖД начали с места, символизирующего дошкольное образование.

«Если вспоминать детство, то в первую очередь это родители, которые всегда рядом. Это двор, где есть друзья. Ну и детский сад, конечно, туда я ходил с удовольствием», — отметил Алексей Текслер во время экскурсии.

Здесь глава региона вместе с детьми смастерил бумажного змея. На следующей локации ученики после удара в сигнальный колокол открыли урок географии. Челябинск является важным транспортным узлом перед Транссибирской магистралью, соединяя Европу и Азию.





Далее переместились к стенду, посвященному среднему профессиональному образованию: здесь юный экскурсовод попробовал выточить первую в своей жизни металлическую деталь. Тут же студент с помощью VR-технологий осваивает технологию обработки деталей.

Отдельная станция экскурсии представлена Общероссийским общественным движением детей и молодежи «Движение первых». Завершилась экскурсия посещением тренажера — копии кабины электропоезда «Ласточка». Железнодорожники показали путь будущих специалистов РЖД: от детского сада до студенчества и производственной практики, которую проводят опытные сотрудники. Например, один из челябинских машинистов был удостоен звания почетного наставника: он подготовил около 50 студентов.





«Роль наставника для каждого из нас является определяющей, на всех этапах жизненного пути требуется поддержка тех, кто поделится опытом и знаниями: родителей — детям, педагога — воспитанникам, старших — младшим, опытных мастеров — начинающим. Начавшийся Год педагога и наставника объединяет не только образовательные учреждения, но и все общество: семьи, производство, государственные институты, некоммерческие организации. У нас в регионе этот год пройдет под девизом „В движении“. Символично, что старт дается на железной дороге, она олицетворяет движение и прогресс», — пояснил Алексей Текслер.

Он также подчеркнул, что в этот год начинает активную работу новое Общероссийское движение детей и молодежи «Движение первых». На этапе становления ему важна роль наставников. Логотип тематического года — воздушный змей.

«Действительно, чтобы подняться в воздух, необходима твердая направляющая рука наставника: это необходимо, чтобы взлететь и покорить высоты. Наши дети нуждаются в мудрых и надежных взрослых, педагогах и наставниках», — резюмировал губернатор.

