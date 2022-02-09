Наука сливается с искусством: в Челябинске пройдет серия лекций о science-art

Расскажут о перформансах с нейроинтерфейсом на голове и о том, как общаться с инопланетянами

На площадке исторического парка «Россия — Моя история» с 19 февраля по 26 февраля пройдет серия встреч о science-art. Это направление в искусстве, где для создания образов художники используют современные технологии и научные достижения. В результате рождаются удивительные проекты: кто-то выращивает на руке ухо, кто-то пишет музыку, присваивая ноты аминокислотам коронавируса, а кто-то рисует картины с помощью мух.



В Челябинске science-художники из Москвы расскажут о своих не менее интересных проектах. Например, 19 февраля Иван Ниненко поговорит о возможностях применения нейроинтерфейсов в искусстве. У Ивана уже есть такой опыт — перформанс Neuro Sync Poetry. Суть шоу в том, что два незнакомых друг с другом поэта надевают на голову специальные очки-обручи, считывающие активность мозга. На экране выводят нейрофидбек — две пульсирующие сферы, демонстрирующие активность мозга. И участники должны заставить свои мозги работать синхронно, войти в общий ритм и начать совместное выступление.

Еще один гость паблик-токов — science-художник Сергей Катран (встреча с ним — 26 февраля). Сергей расскажет о возможностях коммуникации с неземными существами. Несколько лет назад Сергей отправил в космос стихотворение. Для этого он перевел его в азбуку Морзе и с помощью направленного в небо прожектора «продекламировал». Перформанс прошел в городе Мончегорске.

«Над Мончегорском видно созвездие Южного Креста, и в нем имеется экзопланета, на которой, возможно, есть жизнь. Увенчается эта идея успехом или нет — трудно сказать. Поток фотонов достигнет планеты через тысячу двести сорок лет, потом несколько лет на расшифровку...» — то ли рассуждал серьезно, то ли шутил во время перформанса Сергей Катран.

Всего в рамках паблик-токов проведут пять встреч, вход на них свободный, но нужно зарегистрироваться.

Отметим, что серию образовательных встреч проводят в преддверии премьеры танцевальных сайнс-арт-спектаклей в Челябинске. 28 февраля и 1 марта в театре «Манекен» — показ постановки PLUMBUM от Челябинского театра современного танца и спектакль «Эфир» от Инновационного театра балета из Калуги.

Общая тема для двух шоу — Теория Времени астрофизика Николая Козырева. В конце 1940-х он бросил вызов научному миру и смог взглянуть на время как на источник космической Вселенной. В пластических спектаклях расскажут историю времени в двух частях — в прошлом и будущем.