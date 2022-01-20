Центробанк предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют

До 1 марта 2022 года идет сбор предложений для регулирования рынка виртуальной платежной системы

Банк России 20 января опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Документ доступен на официальном сайте Центробанка. По данным авторов документа, распространение криптовалют создает риски для финансовой стабильности и экономической безопасности общества.

Эксперты отрасли подробно рассмотрели природу виртуальной платежной системы, проанализировали тенденции на этом рынке. В документе систематизирован международный опыт регулирования криптовалют.

«В докладе для общественных консультаций подробно рассмотрены риски, которые создает распространение криптовалют для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности, а также представлены предложения для консультаций по возможным мерам регулирования», — сообщают представители Банка России.

Эксперты готовы принять замечания и предложения по докладу предлагает направлять до 1 марта 2022 года включительно.

Рынок криптовалюты в России не регулируется законодательством. Желающие заработать на майнинге находят любые поводы для того, чтобы сэкономить на электроэнергии, которую в большом количестве поглощают майнинг-фермы. Так, в Челябинской области недавно задержали работница железной дороги, который в служебных помещениях оборудовал майнинг-ферму.