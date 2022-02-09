В Челябинской области сиротам компенсируют затраты на съемное жилье

Максимальный размер выплаты составит 6000 рублей

В Челябинской области сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будут компенсировать затраты на съемное жилье. Максимальный размер выплаты — 6000 рублей, если квартира арендована в городах региона, и 3000 — в муниципальных районах. О новой мере поддержки в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе администрации южноуральской столицы.



На компенсацию сироты могут рассчитывать после выпуска из детских домов и специализированных центров, техникумов и колледжей, по окончании службы в армии или отбывания наказания в исправительных учреждениях. Снимать квартиру, комнату или дом с государственной поддержкой они смогут до предоставления им положенного по закону благоустроенного жилья.

«Компенсация расходов назначается на срок действия договора найма в размере ста процентов от оплаты за жилое помещение, но не более 6000 рублей в месяц в городских округах Челябинской области и 3000 рублей в месяц в муниципальных районах региона», — говорится в сообщении мэрии.

Для предоставления компенсации расходов нужно лично обратиться в управление соцзащиты по месту фактического жительства и предоставить заявление, договор найма, паспорт, реквизиты для перечисления денег и подтверждающий полномочия представителя документ (в случае если за компенсацией обращается представитель заявителя).

Компенсация расходов осуществляется только лицам, включенным в очередь на жилье и снимающим его в Челябинской области.

Напомним, новая мера поддержки детей-сирот в Челябинской области действует с начала января. Порядок назначения и предоставления компенсации утвержден постановлением правительства региона от 10 января 2021 года.

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