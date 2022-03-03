Правительство РФ одобрило законопроект о мерах поддержки граждан и экономики

Документ внесен на рассмотрение Госдумы

Правительство России одобрило проект федерального закона, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ внесли в Государственную думу. Ключевые положения законопроекта опубликованы на официальном сайте правительства страны.

В части приобретения товаров для государственных и муниципальных нужд до 31 декабря 2022 года предусмотрены дополнительные возможности закупок у единственного поставщика. Изменения предусматривают возможность по решению правительства, региона или муниципалитета изменить существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее). Также введены дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.

Медицинские организации смогут закупать больше необходимых лекарств, расходных материалов и медицинских изделий по упрощенной процедуре. Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика. Максимальную сумму закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту повысят с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. У единственного поставщика также можно будет закупать лекарства и медицинские изделия, не имеющие российских аналогов.

Государственные и муниципальные услуги, согласно поправкам, можно будет получить по упрощенной процедуре.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о новых мерах поддержки бизнеса в России. Они коснутся индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, IT-отрасли и аграриев.