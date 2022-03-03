Большая партия свежих томатов из Узбекистана была обработана химикатами после того, как эксперты нашли в ящиках с овощами томатную моль. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
При проверке свежих томатов на складе в Челябинске выявили карантинный для нашей страны объект — южноамериканскую томатную моль в живом состоянии. По предписанию Россельхознадзора собственник продукции провел обеззараживание помидоров. После этого их разрешили продавать населению.
«На качество овощей процедура обеззараживания не повлияла. Однако перед употреблением помидоры нужно хорошо промыть. Впрочем, как и любые овощи и фрукты, купленные на рынке и в магазине», — замечают в пресс-службе Россельхознадзора.
Томатная моль опасна тем, что способна уничтожить весь урожай помидоров на поле или в теплице.
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