С 1 марта в Челябинской области отменены QR-коды для посещения крупных торгово-развлекательных центров. Полностью открыла трибуны для зрителей ледовая арена «Трактор». Сняты ограничения на продажу билетов и в культурных учреждениях Челябинской области: с 1 марта театральные и концертные площадки могут продавать не 75, а 100 процентов билетов.
«Я только что от вас узнал. Это отличная новость! Зал в Молодежном театре всегда заполнен максимально, и я рад, что сейчас мы сможем пригласить еще больше зрителей. Это прекрасно», — прокомментировал главный режиссер Челябинского Молодежного театра Иван Миневцев.
«Это просто здорово. Знаете, дело даже не в доходах от продажи билетов, что тоже немаловажно. Главное — появляется надежда: неужели мы преодолели, неужели это кончается, неужели что-то хорошее! Я очень рад, и даже настроение весеннее!» — так отреагировал на новость директор и актер театра «Манекен» Александр Березин.
Требование предъявлять на входе QR-код пока сохраняется.
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