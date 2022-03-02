Правительство РФ анонсировало новые меры поддержки бизнеса

О решениях на заседании сообщил Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о новых мерах поддержки бизнеса.

С 10 марта правительство страны введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, а также малых и средних предприятий. Мера будет действовать до 31 декабря 2022 года. Исключением станут случаи, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Для малого бизнеса правительство на полгода продлило программу компенсации за использование системы быстрых платежей. По поручению президента Владимира Путина на эти цели выделят 500 млн рублей. С помощью субсидий предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис Банка России.

Вместе с тем власти продлят «зарплатную» программу «ФОТ 3.0». Для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых дополнительно планируют направить 6,2 млрд рублей. Это позволит бизнесу продолжать выплачивать заработную плату, оплачивать аренду и коммунальные платежи.

Для IT-отрасли правительство введет налоговые преференции. Они будут распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Кроме того, все IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты по ставке не выше 3%. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских организациях. Также правительство расширит программу предоставления грантов на реализацию отечественных проектов. Указ о мерах поддержки IT-отрасли подписал президент Владимир Путин.

Еще одной мерой поддержки стала возможность правительства и руководителей регионов в течение 2022 года продлевать сроки уплаты налогов для поддержки бизнеса и граждан.

«Мы вводим новый порядок, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Он будет действовать в течение всего 2023 года», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства.

Также правительство страны поддержало решение по отмене с 1 марта налога на добавленную стоимость на драгметаллы для граждан. 4 марта законопроект рассмотрит Госдума.

«При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», — уточнил председатель правительства.

Для защиты активов за рубежом для бизнеса будет запущен новый этап амнистии капиталов. У предпринимателей появится возможность декларирования наличных денежных средств. Также вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты — фьючерсные контракты, опционы и другие.

Для сельхозотрасли правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на льготные кредиты. Просубсидировано будет более 8 тыс. выданных ранее займов.