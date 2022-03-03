Госдума РФ одобрила ужесточение закона о наказании за фейки

Окончательное утверждение поправок ожидается в ближайшее время

Депутаты Государственной думы РФ одобрили в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и намерены в ближайшее время окончательно утвердить их. Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, речь идет о введении наказания до 15 лет лишения свободы за дезинформацию о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях.



Как сообщил автор поправок в УК РФ, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, правонарушители могут получить от 10 до 15 лет колонии. За «просто» дезинформацию — до трех лет лишения свободы или штрафы от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Антипропаганда, призывающая мешать использованию войск для защиты интересов государства, приведет к тем же трем годам колонии или штрафу от 100 до 300 тысяч рублей. Наконец, дезинформация, созданная должностными лицами или организованной группой, с искусственным созданием доказательств, будет наказываться лишением свободы в 5—10 лет или штрафом в 3—5 миллионов.

«Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше», — объяснил Василий Пискарев.