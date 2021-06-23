Правительство Челябинской области и «ДОМ.РФ» разработают программу строительства арендного жилья

Алексей Текслер обсуждал этот вопрос с Виталием Мутко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в окружном совещании под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и генерального директора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко. В ходе встречи Алексей Текслер и Виталий Мутко договорились о реализации в регионе проекта по предоставлению социального жилья многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В Челябинске есть 69 квартир с льготной ставкой аренды 100 рублей за квадратный метр, в Кыштыме — 20 квартир с арендной платой 33 рубля за квадратный метр. Отдельным категориям граждан (например, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья), кроме льготной ставки, возможно предоставление субсидии на возмещение части арендной платы.

Кроме того, рассматривается сотрудничество между Челябинской областью и «ДОМ.РФ» по вовлечению в оборот федеральных земельных участков. По данным пресс-службы правительства региона, всего в оборот вовлечено 120 земельных участков площадью около 2 тыс. га. 32 участка переданы непосредственно АО «ДОМ.РФ» и застройщику, а по 88 территориям полномочия РФ по управлению и распоряжению переданы Челябинской области.

«В настоящее время на земельных участках АО „ДОМ.РФ“ ведется активное строительство ЖК „EVO park“ в Челябинске, в поселке Западном Сосновского района введены микрорайоны Привилегия, Залесье, Женева и Просторы. Сформировано дополнительно еще 10 земельных участков в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе с перспективой застройки более 2 млн кв. м жилья», — отметили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Обсудили во время совещания также инфраструктурные облигации. Челябинская область является пилотным регионом по использованию этого механизма. Сейчас межведомственная комиссия «ДОМ.РФ» рассматривает три проекта, где школы и детские сады построят на средства инфраструктурных облигаций. Это поселки Белый Хутор, Парковый Премиум и Твоя Привилегия. Общий объем вводимого жилья в этих микрорайонах составляет 990 тыс. кв. м. Алексей Текслер попросил Виталия Мутко ускорить рассмотрение заявок от Челябинской области.

Еще один вопрос, который затронули на совещании, — реализация низкомаржинальных проектов жилищного строительства. В Челябинской области их сейчас четыре. Застройщики строят жилье в Сосновском и Чебаркульском районах и в Копейске с привлечением проектного финансирования в банках, имеющих лимиты и перспективу возмещения недополученных доходов. По данным правительства региона, два проекта ЮУ КЖСИ по строительству двух домов в поселке Белый Хутор рассматриваются банком АО «ДОМ.РФ». Еще два проекта по возведению пятиэтажки в Копейске и многоквартирника в поселке Тимирязевском Чебаркульского района планируются к рассмотрению.