В Челябинской области появится сервис по поиску участков под жилищное строительство

Проект поможет повысить инвестиционную привлекательность региона

Челябинская область вошла в число регионов, где Росреестр реализует проект «Земля для стройки». Соглашение об этом между ведомством и министерством строительства и инфраструктуры Южного Урала уже подписано, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Соглашение регламентирует порядок взаимодействия в сфере наполнения единого информационного ресурса о земле и недвижимости данными о земельных участках, готовых к предоставлению под жилищное строительство. Условия соглашения предполагают размещение данных о таких земельных участках на электронном ресурсе „Публичная кадастровая карта“, через сервисы которого можно будет отправить заявку о себе с намерением оформить права на конкретный выбранный участок земли. Такой порядок придаст открытость сведениям о вовлекаемых в оборот земельных участках и обеспечит удобство в подаче заявок со стороны заинтересованных лиц», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее губернатор Алексей Текслер и руководитель управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных обсуждали совместную работу с федеральным ведомством по наполнению единого информационного ресурса сведениями о земельных участках, готовых к предоставлению под жилищное строительство.

Запуск сервиса «Земля для стройки» сделает информацию о вовлекаемых в оборот землях более открытой благодаря связи между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами. При этом оформление участков станет удобнее и быстрее для граждан и потенциальных инвесторов. Выбирать и оценивать земли, пригодные для строительства жилья, они смогут в онлайн-режиме на «Публичной кадастровой карте».