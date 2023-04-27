На ремонт трассы из Челябинска до Казахстана выделят 769 млн рублей

Дорожникам предстоит обновить пять участков дорожного полотна

В этом году дорожники примутся за ремонт 31 километра автодороги Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан. На сайте госзакупок объявили соответствующий аукцион по поиску подрядчика. Начальная цена контракта составляет 769 млн рублей.



Ремонт пройдет возле села Синеглазово с 16 по 20 км (правый и левый проезды), после Синеглазово и чуть дальше поворота на Вознесенку с 22 по 25 км (правый и левый проезды), также в районе деревни Глинка и до садов «Авторемонтник» с 27 по 31 км (правый и левый проезды). Возле Троицка займутся полотном с 128 по 134 км. Чуть дальше — возле автомобильного пункта пропуска «Бугристое» — сделают дорогу с 143 по 146 км.

Приступить к работам подрядчик должен 1 июня этого года. А завершить ремонт — 20 сентября 2024 года.

Заявки на участие в закупке принимают до 12 мая. Результаты огласят 17 мая.

Напомним, в прошлом году торги по ремонту 26 километров на федеральной трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан выиграла компания из Троицка «Мостдорстрой». Тогда на восстановление дороги направили 625 млн рублей.



