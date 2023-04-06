В Ленинском районе Челябинска построят дорогу за полмиллиарда рублей

Улицу Гранитную сделают двухполосной

«Планируем уложить только в Челябинске порядка 600 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна. Даже когда 10 лет назад расширяли дороги, было значительно меньше. Параллельно с этим мы перекладываем значительную часть трамвайного полотна в центре города. Плюс в этом году завершим полное обновление контактной сети для троллейбусов»,

— сообщал ранее Алексей Текслер.

«Дороги ведут в жилой микрорайон, в котором много лет отсутствует полноценная дорожная и пешеходная инфраструктура»,

— уточнили в администрации города.