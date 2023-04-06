В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется строительством автомобильной двухполосной дороги в Ленинском районе на улице Гранитной. Начальная цена контракта — 530 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.
Асфальтированную дорогу построят на участке от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Предполагается, что она будет двухполосной, с тротуарами и газонами. Проект получил положительное заключение экспертизы. Срок выполнения работ запланирован с даты подписания контракта до 20 октября 2025 года.
Во время строительства, согласно проекту, на участке демонтируют железобетонные опоры и кабель, перенесут сети водопровода и канализации, обустроят парковки, установят дорожные знаки и сделают освещение. Новую дорогу проложат в том числе и возле монастырской заимки «Плодушка».
Работы по строительству проезжей части начнутся благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В конце марта глава региона во время инспекции состояния городских дорог сообщил о планируемом «дорожном рывке».
«Планируем уложить только в Челябинске порядка 600 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна. Даже когда 10 лет назад расширяли дороги, было значительно меньше. Параллельно с этим мы перекладываем значительную часть трамвайного полотна в центре города. Плюс в этом году завершим полное обновление контактной сети для троллейбусов», — сообщал ранее Алексей Текслер.
Среди новых объектов он упомянул и улицу Гранитную. По данным мэрии Челябинска, строительство новой дороги станет логичным продолжением реконструкции улицы Агалакова, начатой в прошлом году.
«Дороги ведут в жилой микрорайон, в котором много лет отсутствует полноценная дорожная и пешеходная инфраструктура», — уточнили в администрации города.
Жители Ленинского района отправляли десятки обращений в администрацию города для скорейшего ремонта дороги на улице Агалакова. Только после жалоб жителей в соцсетях на состояние покрытия ее начали отсыпать и грейдировать. После городские власти объявили аукцион по поиску подрядчика для строительства асфальтированной дороги.
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