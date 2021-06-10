Полпред президента в УрФО оценил работу губернаторов по улучшению делового климата

Челябинская область за год поднялась на 16 строчек в национальном рейтинге инвестпривлекательности

Субъекты Уральского федерального округа в 2020 году привлекли в экономику 3 триллиона рублей инвестиций. Несмотря на пандемию коронавируса, показатель вырос по сравнению с 2019 годом. При этом в среднем по России зафиксировано снижение объема инвестиций. Об этом на пресс-конференции, посвященной инвестиционной привлекательности регионов, рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. По его словам, большинство регионов в 2021 году снизили инвестиционную активность.

«Пока мы имеем по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 84,1%. Учитываем сезонность инвестиций, мы, как правило, ожидаем капитальные вложения в третьем-четвертом кварталах. Рассчитываем, что инвестиционная машина раскрутится, и мы наверстаем все, что должны сделать по итогам 2020 года. По объему инвестиций мы занимаем второе место после Центрального федерального округа. Но там населения 39 млн человек и гораздо больше субъектов. У нас шесть субъектов и 12,3 млн населения. Если мы эти цифры соотнесем, то на тысячу человек у нас объем инвестиций будет самым высоким в стране», — отметил Владимир Якушев.

Объем инвестиций в основной капитал Челябинской области в 2020 году, напомним, составил 322,2 млрд рублей, что на 21 млрд рублей больше, чем в 2019 году. При этом за первый квартал 2021 года этот показатель, в отличие от большинства регионов УрФО, увеличился на 25,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 64,5 млрд рублей. Активность региональных властей Урала отразилась в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Список представили на Петербургском международном экономическом форуме. Челябинская область за год поднялась на 16 строчек — с 25-го на 9-е место.

«Тюменская область после 2019 года вернулась на третье место рейтинга. Югра занимает шестую позицию. Челябинская область занимает девятую строчку. Напомню, что в 2020 году она была на 25-й позиции. Свердловская область — 15-е место, в 2020 году — 35-е. ЯНАО с 74-й позиции двинулся на 22-ю. Курганская область переместилась с 60-го места на 24-ю позицию», — прокомментировал Владимир Якушев.

По мнению Владимира Якушева, самый главный критерий эффективности работы региональных властей по привлечению инвестиций — то, как бизнес оценивает деловой климат в регионе.

«Самый важный критерий в национальном рейтинге — опросы предпринимателей. Важно, что они говорят — выросли барьеры, не выросли барьеры. Какая есть прямая связь с руководящим составом региона — слышат их или не слышат. Как работает инвестиционный совет, насколько решения, которые там принимаются, соответствуют запросам предпринимателей. Именно по этому показателю важно иметь высокие оценки», — говорит полномочный представитель президента в УрФО.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил рост инвестиционной привлекательности Челябинской области в 2020 году. Он подчеркнул, что регион показал «хорошую динамику» в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив.

По словам экономиста Сергея Гордеева, Челябинской области удалось значительно улучшить позиции в национальном рейтинге инвестпривлекательности из-за того, что в большинстве регионов наблюдается экономический спад. «Коронакризис» больнее всего ударил по территориям, где преобладает сервисный бизнес и легкая промышленность. Сырьевая и металлургическая ориентации экономики Челябинской области позволили выиграть от роста цен и спроса на металл и полезные ископаемые. Ни одно предприятие не переставало работать даже во время введения режима самоизоляции. На Южном Урале удалось достигнуть баланса между противоэпидемическими мерами и производственной необходимостью.

«Ясно, что наши „киты“ — РМК и ММК — как инвестировали, так и инвестируют. У нас много предприятий непрерывного цикла, которые как работали, так работают. Глобальный бум в металлургии сейчас играет нам на руку. Все наши успехи в горной добыче и выпуске металла отразились в этом рейтинге», — говорит Сергей Гордеев.

Также притоку инвестиций в строительную сферу Челябинской области способствовал растущий спрос на жилье из-за льготной ипотеки. В 2020 году в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,52 млн кв. м жилья. Это на 1,5% больше, чем в 2019 году.