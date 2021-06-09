Регоператор по обращению с отходами проиграл суд администрации Златоуста

Мэрия привлекала компанию к ответственности за несвоевременный вывоз мусора

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию администрации Златоустовского городского округа в споре с регоператором по вывозу твердых бытовых отходов. ООО «Центр коммунального сервиса» пытался оспорить постановление административной комиссии Златоустовского городского округа о привлечении к административной ответственности за несвоевременный вывоз мусора.

Заседание состоялось накануне, 8 июня. Апелляционный суд оставил решение арбитражного суда Челябинской области без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Центр коммунального сервиса» — без удовлетворения.





Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов оспаривал постановление комиссии округа об ответственности за нарушение от 11 мая прошлого года. Тогда на контейнерной площадке были зафиксированы полные мусорные контейнеры. ООО «ЦКС» назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, администрация Златоустовского городского округа объявила войну неухоженным дворам. Мэрия уже выиграла несколько судов по искам к управляющим компаниям города по уходу и обращению с контейнерными площадками.