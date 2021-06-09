Старший лейтенант ГУФСИН из Златоуста участвует во всероссийском конкурсе красоты

Вероника Швед с детства мечтала носить погоны

Старший лейтенант внутренней службы ГУФСИН России по Челябинской области Вероника Швед участвует во всероссийском конкурсе красоты «Мисс УИС 2021». Девушка работает в органах исполнения наказания Златоуста и борется за приз зрительских симпатий на сайте конкурса.

С 6 лет она занималась горными лыжами и даже выигрывала Кубок России по фристайлу в дисциплине могул. После окончания Вологодского института права и экономики ФСИН России ее направили в родной Златоуст. Здесь она работает старшим специалистом группы социальной защиты осужденных.

Девушка занимается легкой атлетикой и служебным биатлоном, успешно защищает честь ГУФСИН на ведомственных чемпионатах. С 2019 года она обучается в аспирантуре Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и пишет диссертацию. В прошлом году Вероника победила на международном открытом конкурсе научных работ «Ремесло окаянное», в котором участвуют обучающиеся образовательных организаций высшего образования ФСИН России.

Хобби Вероники Швед — фитнес, танцы и благотворительность. Она вступила в добровольческий актив учреждения и помогает ветеранам уголовно-исполнительной системы и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.