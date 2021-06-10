В Челябинской области сохраняется прохладная погода

В четверг, 10 июня, синоптики обещают короткие грозы по всему региону

10 июня в Челябинске и области будет прохладно и по большей части сухо, сообщает региональный гидрометцентр. Однако синоптики не исключают, что в любой точке Южного Урала возможны кратковременные дожди или даже грозы.



В областном центре температура 10 июня не превысит +20 градусов. По области в среднем чуть теплее — до 22 градусов тепла, местами даже до 26. Ветер синоптики обещают слабый, 4—9 метров в секунду.

В течение дня будет сохраняться облачная погода, но, за исключением коротких дождей, будет сухо. В пятницу, 11 июня, и выходные температура будет постепенно увеличиваться, к началу следующей недели термометры могут достичь отметки в +30 градусов.