Подрядчика оштрафовали на 1,3 млн рублей за срыв строительства детского сада в Копейске

Бывший совладелец компании осужден за мошенничество

«Строительное транспортное предприятие Союз» получило штраф в размере 1,27 млн рублей за срыв сроков строительства детского сада в Копейске. Работы проводились по заключенному в 2021 году контракту с администрацией города. В установленный срок — 30 ноября 2022 года — подрядчик не исполнил свои обязательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Детский сад на 140 мест должны были построить на улице Северной, 31 в поселке Октябрьском, входящем в состав Копейска. Работы организовали в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в нацпроект «Демография». Задержки со строительством детсада фиксировали еще весной 2022 года.

«По результатам проверки прокуратурой города в отношении подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Постановление в законную силу не вступило»,— поясняют в прокуратуре.

ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» («Стройтранссоюз») зарегистрировано в апреле 2004 года в Копейске, следует из данных базы «СБИС». Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Фирма состоит в Союзе строительных компаний Урала и Сибири, является членом Торгово-промышленной палаты РФ. В 2021 году чистый убыток компании составлял 19 млн рублей. До конца 2021 года организация участвовала в 50 аукционах, победив в 25 из них. Общая сумма контрактов — 1,87 млрд рублей.

Владельцем и генеральным директором сейчас является Равкат Азаматов. До марта 2021 года совладельцем был Михаил Азаматов. В октябре 2022 года его осудили на четыре года колонии за мошенничество на сумму 39 млн рублей при строительстве биатлонного центра в Златоусте. В январе 2023-го спортивная школа олимпийского резерва № 1 им. С. И. Ишмуратовой, заказавшая возведение спорткомплекса, выиграла в суде дело о взыскании 57,2 млн рублей со «Стройтранссоюза».

Еще одно уголовное дело в отношении руководителей «Стройтранссоюза» возбудили в мае 2021 года — из-за мошенничества при строительстве центра шорт-трека возле «Уральской молнии» в Челябинске. По данным региональных контрольно-счетной палаты, прокуратуры и следственного комитета, было похищено 58 млн рублей. На основе показаний Михаила Азаматова на руководителя областного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова и замминистра строительства региона Татьяну Антонову в 2021 году завели уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере.