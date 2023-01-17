Экс-директора «Челябоблинвестстроя» оставили в СИЗО по делу о взятке

Алексей Абаимов обжалует каждое продление меры пресечения

Сегодня, 17 января, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление о продлении меры пресечения бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями (статьи 290 УК РФ и 285 УК РФ). Об этом сегодня, 17 января, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, экс-директор «Челябоблинвестстроя» в 2018—2019 годах за взятку в размере 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» Евгения Юдина, который сейчас находится в СИЗО, обеспечил подписание актов с ложными сведениями об объеме выполненных работ и приобретенных материалах при строительстве детского сада в Аше в рамках государственного контракта.

В результате подрядчику необоснованно перечислили свыше 19 миллионов рублей, которые были похищены.

Компания «Флагман» была субподрядчиком. Изначально контракт был заключен с московской фирмой «Премиумстрой». Одним из условий контракта было выполнение работ в установленные сроки — до 31 марта 2019 года. Директором компании, по данным СБИС, является Николай Литовченко.

Иск в Арбитражный суд о взыскании с ООО «Премиумстрой» аванса и неустойки Минстрой региона подал еще летом 2020 года. В сентябре прошлого года суд удовлетворил требования министерства. Компания должна выплатить аванс 32,45 млн рублей и неустойку 3,93 млн рублей.



Компания ООО «Премиумстрой» принимала участие в 28 торгах, из них выиграла 12.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки управления ФСБ России по Челябинской области.

Абаимова судят по делу о взятках и мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

Копейский городской суд вынес приговор генеральному директору ООО «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову. Он признан виновным в мошенничестве на 39 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ) при строительстве лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

«Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест либо на запрет определенных действий. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил под стражу председателя общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат» Республики Татарстан. Его обвиняют в мошенничестве по делу Абаимова.

