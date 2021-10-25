Челябинский суд рассмотрит дело о мошенничестве и взятках при строительстве биатлонного центра в Златоусте

Заминистра строительства региона Татьяна Антонова и директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов отрицают свою вину

Сегодня, 25 октября, в Курчатовском районном суде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве и взятках при строительстве лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и центра для шорт-трека ледового дворца «Уральская молния», передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

На слушание обвинительного заключения сегодня явились три фигуранта дела — подсудимые замминстра строительства региона Татьяна Антонова, директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов и генеральный директор по капитальному строительству ООО «Стройтрансоюз» Михаил Азаматов. Сейчас всех троих уже выпустили из СИЗО под ограничение определенных действий, частности — обвиняемым запрещено приходить на работу, общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться мобильной связью и интернетом. Впрочем, судя по настроению, подсудимых, их особо не стесняют мера. Татьяна Антонова и Алексей Абаимов отвечали на вопросы суда не мешкая, уверенно. У обоих на иждивении есть малолетние дети. У третьего фигуранта громкого дела — Михаила Азаматова на иждивении находится 8-летний ребенок.

Согласно обвинительному заключению, Алексей Абаимов по преступному замыслу предложил Азаматову заплатить ему 1,5 миллиона рублей в обмен на подписание актов приемки строительных работ. Строительные работы по возведению биатлонного центра выполняла, конечно, компания «Стройтрансоюз».

«Абаимов понимал, что Азаматов находится в должности гендиректора лишь номинально, предложил ему заплатить 1, 5 млн рублей. Азаматов согласился из побуждений поднять престиж и рентабельность компании, поскольку Абаимов обещал подписывать все акты приемки строительных работ. Деньги были переведены на расчетный счет ООО „Триа-Строй“, открытого Абаимовым. Директором фирмы стала его супруга Евгения. Взятку перевели под видом договора займа», — зачитал обвинительное заключение прокурор Илья Инчин.

После этого, по версии следствия, на эти средства Алексей Абаимов приобрел автомобиль «Мерседес». Таким образом, помимо мошенничества и получения взятки ему вменяют отмывание денег (статья 174.1 УК РФ).

Также уголовное дело возбуждено и по факту хищений при строительстве центра по шорт-треку «Уральская молния». По данным Контрольно-счетной палаты региона, ущерб бюджету составил порядка 58 миллионов рублей, сумма самого контракта обошлась почти в 369 млн рублей. По версии следствия, деньги присвоил Азаматов. Средства он получил в качестве оплаты на поставку оборудования и строительно-монтажные работы. Кроме того, как говорится в материалах дела, Азаматов подкупил заместителя министра строительства региона Татьяну Антонову и передал ей 2,2 млн рублей за покровительство при получении контракта и принятие работ, в сметах по которым была указана заведомо ложная стоимость материалов. «Стройтрансоюз» и по сей день занимается строительством спортивных и образовательных объектов в Челябинской области. В частности, тренировочный центр современного пятиборья, ФОК в Южноуральске. Всего порядка 17 госконтрактов на сумму более миллиарда рублей. Обвинительное заключение занимает 77 листов. Судья спросила, согласны ли обвиняемые с предъявленным обвинением.

«Нет, свою вину в получении взятки и мошенничестве не признаю», — сказала Татьяна Антонова.

Такой же позиции придерживается Алексей Абаимов. Ни взятку, ни отмывание денег, ни причастность к мошенничеству при возведении значимого спортивного объекта он не признал. А вот Михаил Азаматов, кажется, имеет другую позицию.

«Я пока воздержусь от комментария. О своем отношении к предъявляемому обвинению я выскажусь чуть позже», — произнес подсудимый.

Свидетелей по делу со стороны обвинения много. Сегодня ни один из них не пришел на заседание. Прокурор ходатайствовал начать рассмотрение дела именно с допроса свидетелей. Адвокаты обвиняемых же настаивают на изучении письменных материалов.

«Много технических вопросов в деле, нужно изучить суммы, потраченные на закупку оборудования. Много нюансов. И только потом показания свидетелей», — предложил адвокат одного из обвиняемых.

Однако суд согласился с мнением прокурора. Принято решение еще раз уведомить свидетелей обвинения о начале слушаний.

За дверью зала заседаний защитники обвиняемых предупредили, что развязки дела в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Слишком много нюансов и участников. Следующее заседание назначено на 2 декабря.

Напомним, фигуранты дела были заключены под стражу, однако потом меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Следствие по делу длилось почти год.

В отношении Алексея Абаимова были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Азаматова обвиняют только по 159 статье. Татьяна Антонова находится на скамье подсудимых по части 4 статьи 159 УК РФ и части 6 статьи 290 УК РФ.