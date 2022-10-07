Копейский городской суд вынес приговор генеральному директору ООО «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову. Он признан виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) при строительстве лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Об этом сегодня, 7 октября, Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по Челябинской области.
Установлено, что Михаил Азаматов похитил из бюджета более 39 млн рублей.
«Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима», — сообщили в региональном УФСБ.
В Курчатовском районном суде Челябинска рассматривают уголовное дело о мошенничестве и взятках при строительстве лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и центра для шорт-трека ледового дворца «Уральская молния». Подсудимые — замминистра строительства региона Татьяна Антонова и директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов.
Напомним, фигуранты дела были заключены под стражу, однако потом меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Следствие по делу длилось почти год.
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