Подорожание продуктов привело к росту инфляции в Челябинской области

Вклад в увеличение показателя внесло и изменение цен на авиабилеты

В январе 2024 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,7%. Ранее, в декабре 2023-го, она составляла 7,3%. Увеличение показателя связано с ростом затрат производителей продовольствия и подорожанием стоимости авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

Увеличение издержек сельхозпроизводителей привело к подорожанию куриных яиц, свинины и колбасы. Еще одной причиной роста цен стала тенденция января 2023 года. Тогда в регионе вырос объем производства мяса, снизилась стоимость зерна. Рост цен на овощи — огурцы и помидоры — вызвали затраты производителей на отопление, ведь прошедший январь был морозным.

«Годовой рост цен на авиабилеты заметно ускорился, в том числе из-за эффекта низкой базы предыдущего года. В январе 2023 года авиакомпании снижали цены из-за возросшей конкуренции и расширения географии полетов из Челябинска. В январе этого года снижения цен не наблюдалось», — поясняют в Банке России.

А вот легковые машины в минувшем январе подорожали не сильно. Причиной стала активизация импортных поставок. У дилеров выросло количество автомобилей из Китая. Спрос на подержанные иномарки за год снизился.

Согласно прогнозу Банка России, в 2024 году годовая инфляция по стране составит 4–4,5%. В дальнейшем показатель будет находиться на уровне 4%. Ключевая ставка на февральском заседании регулятора осталась на прежнем значении в 16%.