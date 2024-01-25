В Челябинской области годовая инфляция в декабре составила 7,3%

В регионе замедлился рост цен на услуги

В Челябинской области годовая инфляция в декабре 2023 года осталась неизменной к предыдущему месяцу и составила 7,3%, сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

«В декабре годовой рост цен на Южном Урале практически не изменился и составил 7,31% после 7,29% в ноябре. Замедлился рост цен на услуги. Продовольственные и непродовольственные товары, наоборот, дорожали более высокими годовыми темпами», — говорится в исследовании.

На фоне роста спроса производители активно переносили в цены возросшие издержки. Например, у животноводов выросли расходы на зарплаты, закупку кормов и на обслуживание импортного оборудования. В результате куриные яйца и мясопродукты в декабре в годовом сопоставлении дорожали сильнее, чем в ноябре.

Цены на яйца также выросли из-за сокращения объема их выпуска, в том числе по причине реконструкции, которая идет на крупной региональной птицефабрике. В настоящее время служба статистики фиксирует снижение цен на яйца.

В секторе непродовольственных товаров у производителей увеличились затраты на логистику, закупку импортных материалов. Также из-за нехватки кадров предприятия повышали зарплаты, чтобы удержать и привлечь работников.

Отечественные автомобили, строительные материалы и мебель подорожали сильнее, чем в прошлом году. Цены на отдельные виды одежды и белья снижались, но не так существенно, как годом ранее.

В сфере услуг рост цен замедлился из-за эффекта высокой базы в сфере ЖКХ: в декабре 2022 года коммунальные тарифы были проиндексированы, тогда как в декабре 2023-го они не пересматривались.

Также в декабре стоимость отдыха за границей в годовом сопоставлении выросла меньше, чем месяцем ранее. Это связано с тем, что увеличилось количество доступных направлений и прямых авиарейсов из Челябинска.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в стране уже в этом году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.