КСП: снижение инфляции замедлит рост цен на недвижимость в Челябинской области

Эксперты выяснили, какой будет стоимость квадратного метра в регионе

Снижение инфляции позволит замедлить рост цен на недвижимость в Челябинской области, считают аналитики Контрольно-счетной палаты региона.

«В прошлом году мы наблюдали рост цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Факторы, оказавшие влияние на рост цен недвижимости в 2023 году: ускорение инфляции, повлиявшее на потребность людей в том, чтобы сохранить свои сбережения; увеличение спроса на ипотеку, вызванное прогнозированием ухудшения условий; удорожание стройматериалов и другое», — считают в КСП.

К тому же прогнозируемая отмена льготной ипотеки в июле 2024 года также повлияла на рост спроса на новостройки в регионе. Покупатели ускоряли выход на сделку на фоне ужесточения условий по выдаче ипотеки: увеличения первоначального взноса до 30%, роста процентных ставок по ипотеке после увеличения ключевой ставки, более жестких фильтров по согласованию ипотеки от банков.

В 2024 году часть факторов, активно оказывающих влияние на рынок недвижимости ранее, не будет иметь под собой оснований.

Инфляция будет снижаться в связи с ужесточением денежно-кредитной политики. Уже сейчас, в декабре и январе наметились первые признаки замедления этого процесса. Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение инфляции к концу 2024 года до 4—4,5%.

«Бум на рынке жилья завершился, возможности поймать удачу ушли из-за роста процентных ставок и менее привлекательных условий по льготной ипотеке на новостройки, спрос на жилье значительно снизится», — считают в КСП.

С 1 июля 2024 года завершится действие льготной ипотеки, что повлечет снижение спроса на первичном рынке жилья. При этом обвала цен ожидать не стоит, скорее всего, замедлится их рост.

Снижение ключевой ставки не станет серьезным стимулом для падения цен на недвижимость. Эффект от разворота политики Банка России будет постепенным и во многом нейтрализован замедлением экономического роста в стране.