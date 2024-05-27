Инфляция в Челябинской области снизилась по итогам апреля

В регионе замедлился рост цен на продукты питания и пассажирские перевозки

Годовая инфляция в Челябинской области составила 7,5% в апреле. Она снизилась с мартовских 8%. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России. Рост цен на некоторые товары в регионе замедлился. Это объясняется расширением ассортимента части продуктов питания и увеличением количества услуг по пассажирским перевозкам.

В минувшем апреле медленно дорожали помидоры и огурцы, говядина и свинина. Это связано с увеличением предложения мяса и тепличных овощей. Рост поставок фруктов из-за границы привел к незначительному, а не большому, как ранее, подорожанию бананов, груш и лимонов.

Большое количество маршрутов из челябинского аэропорта по России и за границу повлияло на стоимость транспортных услуг. По итогам апреля рост цен тоже замедлился. Отмечается также расширение маршрутов и по железной дороге.

Непродовольственные товары дорожали в апреле быстрее, чем в марте. Изменение связано с повышенным спросом на цифровую и бытовую технику. В итоге поставщики стали активнее учитывать в ценах возросшие издержки на перевозку товаров. Росли цены и на бензин. Это связано с ремонтом некоторых нефтеперерабатывающих заводов, что привело к сокращению предложения топлива на внутреннем рынке.