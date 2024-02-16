Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Это позволит «закрепить» тренд на снижение инфляции

Совет директоров Банка России сегодня, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, оставив ее значение без изменений. Инфляционное давление снизилось, но остается пока высоким. Сохранение ключевой ставки неизменной поможет «закрепить» тренд на снижение уровня инфляции в стране, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Внутренний спрос в стране продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — говорится в сообщении Банка России.

По прогнозу регулятора, инфляция снизится в стране до 4—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В среднем за декабрь — январь рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год. При этом показатель базовой инфляции уменьшился до 7% годовых.

Отметим, ключевая ставка — важный показатель в финансовой системе, по которому можно прогнозировать доходность банковских вкладов и стоимость кредитов. К примеру, высокий уровень ключевой ставки стимулирует банки к увеличению процента по депозитам, в частности, для физлиц.

Низкая ключевая ставка означает, что деньги в стране стоят дешево, а инфляция вместе с покупательной способностью населения растет. При высокой ключевой ставке становится сложнее оформить кредит в банке и ипотеку, поскольку процент по ним увеличивается. В результате инфляция снижается вместе с покупательной способностью.

Последствия низкой ключевой ставки:

• низкие ставки по кредитам;

• низкие ставки по банковским вкладам;

• рост экономики и производства;

• рост покупательной способности;

• рост инфляции;

• рост ипотечных сделок;

• рост вложений в акции.

Последствия высокой ключевой ставки:

• высокие ставки по кредитам;

• высокие ставки по банковским депозитам;

• замедление экономики и производства;

• снижение покупательной способности;

• снижение инфляции;

• снижение ипотечных сделок;

• снижение вложений в акции.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта.