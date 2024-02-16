Совет директоров Банка России сегодня, 16 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, оставив ее значение без изменений. Инфляционное давление снизилось, но остается пока высоким. Сохранение ключевой ставки неизменной поможет «закрепить» тренд на снижение уровня инфляции в стране, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Внутренний спрос в стране продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — говорится в сообщении Банка России.
По прогнозу регулятора, инфляция снизится в стране до 4—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
В среднем за декабрь — январь рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год. При этом показатель базовой инфляции уменьшился до 7% годовых.
Отметим, ключевая ставка — важный показатель в финансовой системе, по которому можно прогнозировать доходность банковских вкладов и стоимость кредитов. К примеру, высокий уровень ключевой ставки стимулирует банки к увеличению процента по депозитам, в частности, для физлиц.
Низкая ключевая ставка означает, что деньги в стране стоят дешево, а инфляция вместе с покупательной способностью населения растет. При высокой ключевой ставке становится сложнее оформить кредит в банке и ипотеку, поскольку процент по ним увеличивается. В результате инфляция снижается вместе с покупательной способностью.
Последствия низкой ключевой ставки:
• низкие ставки по кредитам;
• низкие ставки по банковским вкладам;
• рост экономики и производства;
• рост покупательной способности;
• рост инфляции;
• рост ипотечных сделок;
• рост вложений в акции.
Последствия высокой ключевой ставки:
• высокие ставки по кредитам;
• высокие ставки по банковским депозитам;
• замедление экономики и производства;
• снижение покупательной способности;
• снижение инфляции;
• снижение ипотечных сделок;
• снижение вложений в акции.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта.