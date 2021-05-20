«Победа» запустит рейсы из Челябинска на Кипр

Лоукостер начнет летать в Ларнаку с 18 июня

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Челябинска. Полетная программа начнется 18 июня, рейсы запланированы до конца сентября. Они будут выполняться один раз в неделю, по пятницам, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Аэропорт Челябинска с 25 мая возобновил авиасообщение с иностранными государствами. Оно было закрыто из-за пандемии коронавируса. Теперь жители региона могут без пересадок долететь в Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию. Также на данный момент согласованы чартеры: Челябинск — Анталья (Турция) и Челябинск — Монастир (Тунис).

Челябинск — пятый город, откуда «Победа» будет летать на Кипр этим летом. Еженедельные рейсы в Ларнаку также запланированы с 14 июня из Перми, с 15 июня— из Екатеринбурга, а с 16 июня — из Казани. Кроме того, в текущем летнем сезоне «Победа» летает в Ларнаку раз в неделю из Москвы.