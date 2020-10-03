Челябинский и магнитогорский аэропорты проверяют на соблюдение масочного режима

Проверки осуществляет транспортная прокуратура совместно с Роспотребнадзором.

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Уральская транспортная прокуратура начала проверки на соблюдение масочного режима в международных аэропортах Челябинска и Магнитогорска. Причём проверяют не только посетителей, но и сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Как показала видеофиксация, в международных аэропортах Магнитогорска и Челябинска масочный режим в период введения режима повышенной готовности не соблюдается. По данному факту транспортными прокуратурами совместно с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводится проверка»,— сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что посетители беспрепятственно проходят в здания аэропортов без масок и никто их не останавливает. Работники организаций, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории аэропортов, также не соблюдают масочный режим.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции 12 мая 2020 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории региона обязательного масочного режима. Маски необходимо надевать в общественном транспорте и такси, в магазинах, аптеках, банках, парикмахерских, административных учреждениях и других общественных местах. За несоблюдение масочного режима нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.