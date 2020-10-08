В челябинском аэропорту откроют международный терминал

Алексей Текслер провёл совещание по развитию регионального авиасообщения.

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Алексей Текслер провёл большое совещание по вопросу развития регионального авиасообщения. На нём присутствовали представители Минтранса России, Росавиации и других федеральных ведомств.



В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос присвоения третьей категории международной организации гражданской авиации аэропорту имени Игоря Курчатова. Также речь шла о введении в эксплуатацию международного терминала и освоении новых направлений авиаперевозок. Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, это случится в ноябре этого года. После воздушная гавань сможет принимать самолёты в условиях ограниченной видимости.

«Алексей Текслер подчеркнул, что это очень актуальный вопрос, так как недавно туманы в Челябинске парализовали работу аэропорта на несколько дней. Руководитель ООО „Новапорт“ Сергей Рудаков заверил главу региона, что компания приложит все усилия, чтобы в ноябре текущего года такой статус был присвоен. Обновленный сектор международных воздушных линий Челябинского аэропорта будет введен в эксплуатацию в мае 2021 года. Такой срок обозначили в ходе совещания губернатор Алексей Текслер, представители Минтранса РФ и руководство компании „Новапорт“»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Международный терминал расширится за счёт высвободившегося в прошлом декабре сектора вылета внутренних авиалиний. Его пропускная способность после реконструкции увеличится в два раза. Международный терминал сможет вместить 20 кабин паспортного контроля, по 10 на прилёт и вылет.

«Кроме того, важная тема, которую затронули на совещании, — открытие новых направлений из южноуральских аэропортов и субсидирование авиарейсов. Напомним, помимо традиционных коммерческих рейсов, которые пользуются спросом у населения, существуют субсидируемые. Помощь государства позволяет расширить географию перевозок, сформировать устойчивый спрос у потребителей. Планируется, что в 2021 году количество субсидируемых маршрутов в Челябинской области увеличится до 19, это помимо регулярных рейсов. В региональном бюджете запланированы средства на эти цели»,— добавили представители региональной администрации.

Всего из Челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова будет 17 направлений. Это Пермь, Нижний Новгород, Омск, Казань, Самара, Красноярск, Сургут, Волгоград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Ханты-Мансийск, Норильск, Мурманск, Махачкала, Геленджик. Два направления — в Сочи и Новосибирск будут доступны и из воздушной гавани Магнитогорска.