В аэропорту Челябинска вновь задержали несколько авиарейсов

Время вылетов и прилетов сдвинули ближе к полудню.

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Густой туман и плохая видимость уже третий день подряд становятся причиной переноса нескольких рейсов в аэропорту Челябинска «Игорь Курчатов». Из-за погодных условий пассажиры самолетов вынуждены ждать посадки с ночи.

«Вылеты одного самолета в Санкт-Петербург, двух в Симферополь и трех в Москву — задерживаются. Прилеты одного рейса из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи и трех рейсов из Москвы также задерживаются», — гласит информация на табло аэропорта.

Время вылетов и прибытия ночных рейсов было сдвинуто к полудню.

Напомним, что 30 сентября 2020 года и 1 октября 2020 года ночные и утренние рейсы были отложены из-за густого тумана, который окутал Челябинскую область. Плохая видимость стала не только причиной переноса времени вылетов и прибытия самолетов, но и напряженной ситуации на региональных автомобильных дорогах.