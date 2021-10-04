Пешеходную зону у парка Калининского района в Челябинске благоустроят за 21 млн рублей

Работы запланированы на 2022 год

Компания «Дорремстрой» проведет благоустройство пешеходной зоны возле парка Калининского района Челябинска. Он находится в квартале, ограниченном улицами Университетской Набережной, Северо-Крымской, Братьев Кашириных и Чайковского. Подрядчика выбрала администрация Калининского района. В аукционе участвовали шесть организаций. Начальная цена контракта составляла 24,7 млн рублей. «Дорремстрой» снизил стоимость работ до 20,9 млн рублей, следует из опубликованной на сайте госзакупок информации.





Благоустройство будет проводиться с 1 апреля до 1 августа 2022 года. Согласно техзаданию, подрядчику нужно убрать старые покрытия, скамейки и деревья, а после сделать новые тротуары, установить бортовые камни, обустроить места для газона. Также необходимо провести монтаж малых архитектурных форм. В прогулочной зоне будут разнообразные скамьи, уличные столы, качели и карусели, урны, детские игровые комплексы, большая песочница и перголы.

Установят и спортивные снаряды, уличные весы, площадку для занятия слэклайном (вид спортивной эквилибристики), батут, тренажер равновесия, теннисный стол. Также будет зона с развлечениями: «кривым зеркалом», уличным ксилофоном, металлическими барабанами, оптическими иллюзиями, музыкальным инструментом «звуковое колесо». Кроме этого, жители района получат площадку для выгула собак, где будет оборудование для тренировки питомцев. Дополнят все это светильники и новая растительность — в частности, деревья и живая изгородь.

Обновление прогулочной зоны проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», городской и районной муниципальных программ. Средства направят из бюджетов России, Челябинской области и Калининского района Челябинска.

ООО «Дорремстрой», по данным базы «СБИС», работает с октября 2015 года. Компания зарегистрирована в Челябинске. В 2020 году чистая прибыль организации составила 500 тыс. рублей. «Дорремстрой» участвовал в 113 аукционах, победив в 20 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 102 млн рублей. Ранее компания проводила реконструкцию улицы Воровского на участке между улицами Салтыкова и Сони Кривой, благоустраивала внутриквартальные проезды и тротуары на территории Тракторозаводского района Челябинска, ремонтировала дороги в Пластовском и Красноармейском районах.