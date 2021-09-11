В Челябинске на улице Кирова оборудовали пешеходный переход

Работы по его устройству завершились раньше срока

В центре Челябинска раньше срока открыли пешеходный переход на улице Кирова. Работы по его устройству планировали завершить до 15 сентября, однако переход готов и работает уже сегодня, 11 сентября. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

«Переход и светофор на улице Кирова открыты, работают в штатном режиме»,— уточнили в администрации.

Теперь горожане смогут переходить дорогу от Филармонии к Историческому музею напрямую, а не в обход через начало Кировки.