Первые резиденты особой экономической зоны «Южноуральская» создадут 500 рабочих мест

Губернатор Челябинской области назвал проекты инвесторов флагманскими

Два крупных инвестора получили статус первых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Южноуральская». Она сформирована в Красноармейском округе Челябинской области. Проекты обещают стать знаковыми для региональной и общероссийской промышленности — их реализация создаст около 500 новых рабочих мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

Первый резидент — компания «Завод компонентов русских роботов». Предприятие развернет на территории ОЭЗ высокотехнологичное производство робототехнических комплексов. Особенность проекта — максимальная автоматизация: основную часть операций будут выполнять роботы, а специалисты сосредоточатся на управлении процессами и решении сложных инженерных задач. Продукция завода найдет применение в ключевых отраслях: автомобильной промышленности, авиастроении, электронной промышленности, медицинском секторе.

Второй резидент — компания «АВГ Газовое оборудование». Инвестор запустит производство современных газовых баллонов, которые востребованы в системах пожаротушения, транспортировке и хранении автомобильного топлива, пищевой промышленности, медицинской сфере.

Алексей Текслер подчеркивает стратегическое значение ОЭЗ «Южноуральская» для экономики Челябинской области. Площадка призвана стать центром формирования полноценной производственной среды, где предприятия смогут налаживать выпуск конкурентоспособной продукции, интегрировать разработки партнеров и создавать синергетический эффект для промышленного роста.

«Это потенциал для роста экономики и создания новых возможностей для жителей нашей области»,— отметил губернатор.

Постановление о создании в Челябинской области ОЭЗ премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал весной 2025 года. Резидентов на семь лет освободят от уплаты налога на прибыль в бюджет региона.