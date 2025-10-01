Возле Челябинска построят «Завод компонентов русских роботов»

Предприятие будет работать в особой экономической зоне

«Завод компонентов русских роботов» построят в особой экономической зоне «Южноуральская», которая создается в Красноармейском округе возле Челябинска. Об этом на пленарной сессии регионального этапа конференции «Код индустрии» сообщил генеральный директор «Завода роботов» Андрей Гартунг, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы там планируем производить контроллеры, платы, энкодеры, приводы. Такие промышленные компьютеры. Планируем запустить завод в 2027 году. Весь цикл будет сосредоточен в Челябинской области, и мы будем вписываться в ту цену роботов, по которой они поставляются из Китая. Меры господдержки нужны потребителям для того, чтобы это все быстрее окупалось»,— рассказал Андрей Гартунг.

Судя по базам данных, юрлицо будущего предприятия зарегистрировано 9 сентября 2025 года в селе Миасском Красноармейского округа.





Создание особой экономической зоны Андрей Гартунг назвал главным технологическим проектом в Челябинской области. Всего инвестор планирует построить там пять заводов. В них будут использовать беспилотные технологии и российское оборудование. Программное обеспечение тоже будет отечественным. Подобное, как предполагается, будет организовано впервые в стране в рамках ОЭЗ.

В ОЭЗ также построят предприятия по выпуску прицепной и полуприцепной техники для различных отраслей промышленности и по производству газовых баллонов высокого давления. Соглашения об этом были подписаны на ПМЭФ-2025.

В Челябинской области в 2024 году начали системную работу по роботизации, отметил министр промышленности региона Михаил Кнауб. Проводится активная инвентаризация, чтобы понимать, что производится и кто может эти решения интегрировать.





«Мы разрабатываем в дополнение к федеральным свои меры поддержки. Запускаем образовательные программы. Ключевой момент, который нужно обозначить, — это нехватка интеграторов. Роботов начали производить, и появляются все новые производители. Но пока возникают некие трудности, чтобы правильно, быстро и качественно внедрить этих роботов. Есть предприятия достойные, которые могут это сделать, но их не такое большое количество»,— отметил Михаил Кнауб.

Министр подчеркнул, что Челябинская область, как и вся страна, делает упор на реализацию политики технологического суверенитета. Конференция «Код индустрии» помогает развитию автоматизации производственных процессов. Также сделан акцент на роботизацию предприятий.





Как сказал директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев, в следующем году появится новая мера поддержки. Она будет связана с субсидированием затрат на приобретение и внедрение готовых программного обеспечения и программно-аппаратных средств, которые нужны предприятиям на всех этапах разработки и производства продукции. Такая помощь будет полезной и востребованной во всех отраслях промышленности, потому что задачи, связанные с увеличением эффективности, стоят абсолютно везде.