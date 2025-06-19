В особой экономической зоне «Южноуральская» запустят «безлюдные» производства

Здесь будут выпускать газовые баллоны и полуприцепную технику

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Алексея Текслера с генеральным директором ООО «АВГ Газовое оборудование» и ООО «АВГ Прицепная Техника» Андреем Гартунгом. Подписаны два соглашения о развитие промышленности и промышленной роботизации в регионе, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Соглашение предполагает строительство двух роботизированных высокотехнологичных производств на площадке Особой экономической зоны «Южноуральская» до конца 2027. Первый завод будет производить импортозамещающую продукцию — газовыгазовые баллоны высокого давления объемом от 20 до 250 литров. В строительство завода вложат более 3 млрд рублей. На втором предприятии запустят масштабное производство прицепной и полуприцепной техники для отраслей промышленности, что сократит зависимость от импорта за счет локализации и внедрения отечественных технологий. Здесь объем инвестиций превысит 13 млрд рублей.

«Это флагманские проекты как для региона, так и для страны в целом, поскольку строительство инновационных производств с применением новых высоких технологий роботизации и автоматизации технологических процессов — основа технологического уклада будущего», — отметил Алексей Текслер.

Цеха на новых производствах будут оборудованы как роботами, так и беспилотными транспортными системами.

«Это позволит создать практически „безлюдные“ производства, заменив все сложные и опасные участки отечественными высокотехнологичными решениями. Отработанные тут подходы можно будет распространить и на другие новые заводы в различных регионах России», — подчеркнул Андрей Гартунг.

Между тем челябинские роботы привлекли крупнейших инвесторов.