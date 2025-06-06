Резидентов ОЭЗ «Южноуральская» на 7 лет освободят от уплаты налога на прибыль в бюджет региона

Это позволит гарантировать успешный запуск высокотехнологичных производств

В течение 7 налоговых периодов для резидентов ОЭЗ «Южноуральская» (Красноармейский округ) установлена нулевая региональная ставка по налогу на прибыль, с 8 по 12 налоговых периодов — 3%, по истечении 12 лет — 12%. При этом федеральная ставка на все 49 лет составит 2%. Об этом сообщил на заседании СПП региона первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.

«Это привлекательный налоговый режим с точки зрения размещения передовых производств. Ведь когда ты идешь первым в какой-то отрасли, то у тебя неизбежно возникают дополнительные издержки. Для того, чтобы таким „первопроходцам“ в современных, высокотехнологичных, роботизированных отраслях дать возможность развития, мы делаем особое предложение», — уточнил Иван Куцевляк.

Открытие ОЭЗ «Южноуральская» принесет региону значительные выгоды, включая привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры. В долгосрочной перспективе ОЭЗ привлечет компании из различных регионов России.

Площадь ОЭЗ «Южноуральская» составит 525 гектаров. На ее территории в ближайшее время начнутся работы по размещению необходимой инфраструктуры, которой необходимо обеспечить компани-резиденты.

«Мы уже сейчас работаем с резидентами, обсуждаем где конкретно будут размещены производства в ОЭЗ. Эта работа уже идет. В ближайшее время запустим сайт ОЭЗ „Южноуральская“, где будет размещена вся подробная информация для потенциальных инвесторов», — прокомментировал он.