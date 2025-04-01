В Челябинской области появится новая особая экономическая зона «Южноуральская»

Она расположится в Красноармейском районе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства России. Новая зона, получившая название «Южноуральская», расположится в Красноармейском муниципальном районе и станет площадкой для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Согласно подписанному документу, резидентами ОЭЗ станут пять компаний, специализирующихся на производстве высокотехнологичной продукции. В их число входят предприятия, выпускающие прицепную технику, гусеничные системы, подшипники, а также роботизированные системы. Планируемый объем инвестиций резидентов в период с 2025‑го по 2027 годы составит более 14,3 миллиарда рублей. Это значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона и всей страны.

Правительство Челябинской области активно участвует в создании необходимой инфраструктуры для функционирования ОЭЗ. Из областного бюджета будет выделено более 3,5 миллиарда рублей до 2028 года на создание инженерных коммуникаций, транспортной сети, объектов социальной инфраструктуры и других необходимых условий для работы резидентов. Это включает в себя строительство и модернизацию дорог, обеспечение энергоснабжения, водоснабжения и канализации, а также создание благоприятной социальной среды для привлечения квалифицированных специалистов.

Создание ОЭЗ «Южноуральская» предоставит резидентам ряд существенных преимуществ. Они смогут воспользоваться налоговыми льготами, таможенными преференциями и сниженными арендными платежами, что значительно снизит издержки производства и повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках. Такие условия стимулируют привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие высокотехнологичных отраслей промышленности в регионе.

ОЭЗ как инструмент государственной политики направлен на стимулирование экономического роста и диверсификации экономики. Создание ОЭЗ «Южноуральская» в Челябинской области — это важный шаг в развитии региональной экономики, который позволит привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и укрепить позиции региона как промышленного центра России. Проект находится под пристальным вниманием как региональных, так и федеральных властей.