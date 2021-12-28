Пассажиропоток в аэропорту Челябинска возвращается к допандемийному уровню

Наибольшая загрузка воздушной гавани пришлась на лето

Международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова в январе — ноябре 2021 года обслужил 1,68 млн пассажиров. Информация об этом содержится в отчете Росавиации. Учитывались и регулярные, и нерегулярные перевозки.

В 2020 году за 11 месяцев аэропорт обслужил 1,05 млн человек, в 2019-м — 1,58 млн пассажиров. За весь прошлый год услугами воздушной гавани воспользовались 1,16 млн человек, в 2019-м — 1,7 млн пассажиров. Таким образом, уровень пассажиропотока за 11 месяцев 2021 года почти приблизился к допандемийному показателю.

В этом году меньше всего пассажиров воздушная гавань обслужила в феврале — 85,6 тыс. человек. Пиковые значения пришлись на июль и август — 213,17 тыс. и 213,27 тыс. пассажиров соответственно.

Объем грузоперевозок в январе — ноябре этого года составил 2,69 тыс. тонн. Больше всего грузов перевезено в июле и октябре — 272,08 тонны и 279,53 тонны соответственно, наименьшее количество — в январе — 171,36 тонны.

Напомним, что в этом году в аэропорту Челябинска появилась базовая авиакомпания — Red Wings. Благодаря этому южноуральцам предлагают перелеты в разные города России. В этом году жители региона смогли слетать в Геленджик, Калининград, Махачкалу, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск, Астрахань, Новый Уренгой, Пермь, Уфу. В январе 2022 года начнутся полеты в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Кроме того, Red Wings продолжит выполнение рейсов в Мурманск, Норильск, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск.