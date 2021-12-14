Глава Росавиации раскритиковал работу аэропорта Челябинска после инцидента с самолетом

Александр Нерадько указал на некомпетентность и безответственность руководителей подразделений воздушного порта

1 декабря в челябинском аэропорту самолет, прибывший из Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После инцидента глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что подобные происшествия случаются в аэропорту Челябинска не в первый раз и причиной всему — некомпетентность и безответственность руководителей подразделений аэропорта. Об этом он написал в письме, которое направил руководителям территориальных управлений ведомства и организаций гражданской авиации, сообщает РБК.

В письме говорится, что причиной приема самолета Bombardier CRJ-200 на неподготовленную взлетно-посадочную полосу (ВПП) стало невыполнение необходимых технологических процедур по подготовке поверхности искусственной ВПП в условиях непогоды. При этом экипажу самолета была передана недостоверная информация о состоянии взлетно-посадочной полосы.

«Инциденту способствовали не только недостатки в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома, но и безответственность и безынициативность специалистов, в задачи которых входит функционирование системы управления безопасностью полетов, а также проверки безопасности»,— передает РБК со ссылкой на письмо.

Александр Нерадько напомнил, что подобные инциденты уже случались в феврале и марте 2020 года в этом же аэропорту, и отметил, что ежегодная повторяемость таких событий свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководства оператора аэродрома за деятельностью соответствующих служб и фактическое отсутствие функционирования системы управления безопасностью полетов.

По данным РБК, в письме глава Росавиации обратился к руководителям территориальных управлений ведомства и организаций гражданской авиации с предложениями по улучшению ситуации с целью недопущения повторения подобных инцидентов. Среди них — провести внеочередную аттестацию руководителей подразделений, отвечающих за содержание летного поля и обеспечение функционирования системы управления безопасностью работы. По ее результатам предлагается принять решение по сотрудникам, занимающим соответствующие должности.

В пресс-службе челябинского аэропорта корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что проверка по факту инцидента еще не завершена, однако руководство воздушной гавани уже приняло меры для предотвращения повторения подобных случаев.

«В том числе разработан и утвержден план мероприятий, усиливающих контроль за работой аэродромной службы и службы планирования и управления производством. По итогам проверки будут приняты кадровые решения по лицам, ответственным за произошедший инцидент, которые позволят усилить кадровый потенциал предприятия. Нынешнее руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо»,— прокомментировала пресс-секретарь аэропорта Курчатов Елена Светлова.

Напомним, самолет, приземлившийся в челябинском аэропорту ночью 1 декабря, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Из-за инцидента аэропорт Курчатов временно закрыли, что повлекло за собой задержку более десяти рейсов. Прокуратура начала проверку.