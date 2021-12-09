Суд обязал аэропорт Челябинска снизить цены на телетрапы

Дело возбудили после обращения транспортной прокуратуры

Арбитражный суд признал законность решения Челябинского УФАС России об установлении экономически обоснованной цены на телетрапы в аэропорту имени Игоря Курчатова. Об этом сообщили в региональной антимонопольной службе.

«Челябинское УФАС России установило, что стоимость услуги является одной из самых высоких по сравнению с ценами в других аэропортах страны. Тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тыс. руб./час, в других аэропортах — в диапазоне от 2 тысяч до 21 тысячи рублей в час», — сообщили в ведомстве.

Челябинское УФАС России предписало авиапредприятию установить экономически обоснованную цену на телетрапы. Руководство аэропорта пыталось оспорить решение, однако Арбитражный суд признал его законность.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинское УФАС России оштрафовало руководство аэропорта имени Курчатова на 333 тыс. рублей за нарушение Закона о защите конкуренции.