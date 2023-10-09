В Челябинске с 10 октября стартует отбор проектов благоустройства от жителей на 2024 год

В этом году в городе по инициативе жителей привели в порядок 113 объектов

Со вторника, 10 октября, власти Челябинска начнут принимать от горожан инициативные проекты для благоустройства в 2024 году. В этом году в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» за счет средств областного бюджета было благоустроено более ста объектов, предложенных челябинцами, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Направить проекты жители города могут с 10 по 20 октября в местные администрации либо в управление жилищно-коммунального хозяйства. Сначала они пройдут конкурсный отбор, а затем их вынесут на голосование. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2024 году. Напомним, это могут быть как дворы многоквартирных домов, так и различные объекты и территории.

«В текущем году на территории Челябинска было реализовано 113 инициативных проектов на общую сумму 517 миллионов рублей. Среди них благоустройство дворовых, детских и спортивных площадок, асфальтирование внутриквартальных проездов, создание новых мест для отдыха и досуга. Это как и крупные проекты, например, организация экотропы или создание настоящего спортивного ядра в микрорайоне, так и небольшие, но очень важные для самих жителей локации»,— рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

Сбор идей с 10 октября также стартует в Миассе. Принимать заявки от местных жителей начали и в Кыштыме.