В Челябинске выберут подрядчика для продления пешеходной зоны на улице Свободы

В мэрии рассказали, как преобразится общественное пространство

В 2024 году власти Челябинска продолжат благоустройство улицы Свободы в Советском районе. Аукцион по выбору подрядчика будет проведен в октября. О том, какие работы планируется провести, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Благоустроить планируют участок пешеходной зоны по четной стороне улицы Свободы от пересечения с Орджоникидзе до дома № 102 и по нечетной стороне — от улицы Борьбы до улицы Евтеева.





Здесь уложат тротуарную плитку и заасфальтируют велодорожку. На участке также планируют провести дополнительное озеленение — высадить крупномерные деревья и кустарники, обустроить газон. На территории появятся качели, скамейки и урны. Приступить к работам планируют, как только начнется строительный сезон.

Напомним, проект пешеходной зоны на улице Свободы представили осенью 2021 года. Тогда в мэрии отметили, что в планах — обустроить обе стороны улицы, превратив ее в прогулочный маршрут.

Полностью завершить работы на улице Свободы от Тимирязева до Привокзальной площади планируют в 2025 году.