В Челябинске выбрали подрядчика для строительства ледового городка у кинотеатра «Победа»

Рядом с досуговым комплексом установят драконов и горку в виде корабля

Возле кинокультурного центра «Победа» на Комсомольском проспекте в Челябинске построят новогодний ледовый городок. Открыть его планируют к 25 декабря 2023 года. Работы выполнит специализированная организация «Тендер Консалт» из Перми. Она единственная участвовала в аукционе от администрации Курчатовского района. На строительство ледового городка направят 3 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Рабочим нужно будет сделать фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также драконов — это символ приближающегося 2024 года. В ледовом городке у «Победы» будут интерактивная скульптура «Трон-Дракон», композиция для фотографирования «Беззубик», горки с фигурой Змея Горыныча и в виде корабля, лабиринт «Танцующий дракон» и воронка со скульптурой «Драконьи яйца». В центре установят большую праздничную ель, она будет искусственной. Территорию огородят ледовым забором.

Кроме того, подрядчику предстоит использовать светодиодную ленту для подсветки горок, входной группы, объектов, ледового ограждения. Еще в задачи входит покупка новогодних шаров, световой макушки и электрической гирлянды для искусственной ели.

До строительства компании «Тендер Консалт» следует разработать эскиз ледового городка с учетом темы «Год Дракона». После согласования с администрацией Курчатовского района в установленный срок начнется строительство. Подрядчику нужно будет следить за состоянием всего ледового городка с 26 декабря по 27 февраля. Демонтаж запланирован на 28—29 февраля. В техническом задании отмечается, что из-за погоды — если будет слишком тепло — допускается досрочный снос фигур.

Отметим, что в этот же контракт входят строительство, содержание и демонтаж горок в сквере на улице Молодогвардейцев и сквере имени Чингиза Айтматова на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала.

По данным базы «СБИС», ООО «СО Тендер Консалт» работает с октября 2012 года. Компания зарегистрирована в Перми с основной сферой «деятельность в области права», но занимается еще и строительно-монтажными работами. Владелец и директор — Андрей Сидоренко. Чистая прибыль в 2022 году составляла 58 тыс. рублей. Компания заключала 20 госконтрактов на 20 млн рублей. Ледовые городки в Курчатовском районе Челябинска организация строила в 2020—2022 годах. Нынешний контракт будет четвертым.

Добавим, что мэрия Челябинска представила макет ледового городка, который построят на площади Революции. В этом году он посвящен героям сказов Павла Бажова. Темой главного ледового городка станет «Малахитовая шкатулка». Этот вариант набрал наибольшее количество голосов жителей Челябинска. Заключить контракт на строительство фигур планируют в ноябре.