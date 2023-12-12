Определены получатели субсидий на строительство глэмпингов в Челябинской области

Общая сумма финансовой поддержки составит 436 млн рублей

В Челябинской области утвердили список компаний, которые получат субсидии на строительство глэмпингов. В число победителей вошли 25 участников, а общая сумма финансовой поддержки составит 436 млн рублей, следует из соответствующего распоряжения, с которым ознакомился корреспондент ИА «Первое областное».



«Утвердить прилагаемый перечень победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов», — говорится в распоряжении.

В список победителей вошли компании «Мыс Тургояк», «Санаторий „Карагайский бор“», «Тургояк Холидей», «Тургояк Шале», «Тургояк Резорт», «Солнечный берег», «Большая волна», некоммерческая организация «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области», а также индивидуальные предприниматели и другие организации.

Наибольшую субсидию в размере 51 млн рублей получило ООО «Центр Плаза». Согласно данным сервиса «Сбис», компания принадлежит Александре Губиной — дочери владельца ГЛК «Солнечная долина» Олега Сиротина. Она также владеет курортом «Завьялиха», отелями на Тургояке и возле горнолыжного комплекса «Солнечная долина» и другими компаниями.



Субсидии на строительство глэмпингов предоставляются в рамках реализации госпрограммы «Развитие туризма» и программы Челябинской области «Развитие туризма в Челябинской области». Результатом получения финансовой поддержки будет ввод в эксплуатацию номеров общей площадью не менее 15 квадратных метров (кроме санузла). Представители бизнеса должны будут предоставить финансовую отчетность, провести классификацию номеров не позднее 12 месяцев, в течение трех лет предоставлять номера туристам.

Конкретные места появления модульных гостиниц зависят от того, какие заявки подали инвесторы. Как ранее сообщал замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, скорее всего, это будут берега озер Тургояк и Увильды, Аргазинского водохранилища и территория рядом с нацпарком «Таганай».

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в июне федеральное правительство одобрило для Челябинской области субсидию в размере 918 миллионов рублей на поддержку проектов по строительству модульных отелей. Размер поддержки был крупнейшим среди всех субъектов РФ. В сентября были утверждены две дополнительные субсидии в объеме 85 миллионов рублей.