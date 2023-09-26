В Челябинской области распределят миллиард рублей среди строителей модульных отелей

Новые места размещения туристов должны быть созданы до конца 2024 года

В Челябинской области объявлен конкурс на получение субсидий среди инвесторов, которые планируют строить на территории региона модульные отели и глэмпинги для туристов. Власти региона готовы поддержать 29 проектов общей стоимостью порядка 4 миллиардов рублей. Доступный объем господдержки — около одного миллиарда рублей. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил журналистам заместитель губернатора Александр Богашов.

Победителей конкурса определят в течение месяца. По словам Богашова, при выборе получателей субсидии будут учитываться концепция будущих объектов, архитектурные решения и планируемый уровень сервиса. Модульные гостиницы должны быть построены до конца 2024 года. В результате их ввода номерной фонд региона увеличится на 950 единиц.

«Это будут номера площадью не менее 15 квадратных метров, круглогодичного формата размещения и со всей необходимой инфраструктурой», — отметил вице-губернатор.

Конкретные места появления модульных гостиниц будут зависеть от того, какие заявки подадут инвесторы. Александр Богашов предположил, что, скорее всего, это будут берега озер Тургояк и Увильды, Аргазинского водохранилища и территории рядом с нацпарком «Таганай». Распределение субсидий начнется в ноябре.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в июне федеральное правительство одобрило для Челябинской области субсидию в размере 918 миллионов рублей на поддержку проектов по строительству модульных отелей. Размер поддержки был крупнейшим среди всех субъектов РФ. В сентября были утверждены две дополнительные субсидии в объеме 85 миллионов рублей.