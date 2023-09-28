В Челябинской области утвердили правила выдачи субсидий на строительство глемпингов

Объем господдержки составит почти 1 млрд рублей

В Челябинской области утвердили порядок предоставления субсидий на строительство глемпингов и модульных отелей, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Власти региона готовы поддержать 29 проектов общей стоимостью порядка 4 млрд рублей. На создание модульных отелей при поддержке Минэкономразвития РФ региону выделено более 1 млрд рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию более 950 номеров круглогодичного пребывания. Софинансирование Челябинской области составит порядка 40 млн рублей.

Средства господдержки распределят на конкурсной основе среди лучших авторов инвестпроектов по строительству глемпинг-парков и модульных гостиниц. Заявки принимаются в течение 30 дней.

Участник отбора может подать только одну заявку. Инвестпроекты должны быть реализованы на земельных участках в Челябинской области. Запрашиваемый объем субсидии должен быть не более 50% от стоимости номера и не более 1,5 млн рублей на номер. Дополнительно представители бизнеса обязаны вложить в реализацию инвестпроекта не менее 50% собственных средств.

Результаты рассмотрения заявок опубликуют на официальном сайте правительства Челябинской области не позднее 14 календарных дней с момента определения победителей конкурсного отбора.

Результатом получения субсидии будет ввод в эксплуатацию номеров общей площадью не менее 15 квадратных метров (кроме санузла). Представители бизнеса должны будут предоставить финансовую отчетность, провести классификацию номеров не позднее 12 месяцев, в течение трех лет предоставлять номера туристам.

Отметим, субсидии на строительство глемпингов предоставляются в рамках реализации госпрограммы «Развитие туризма» и программы Челябинской области «Развитие туризма в Челябинской области».

Конкретные места появления модульных гостиниц будут зависеть от того, какие заявки подадут инвесторы. Как ранее сообщал замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, скорее всего, это будут берега озер Тургояк и Увильды, Аргазинского водохранилища и территории рядом с нацпарком «Таганай».

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в июне федеральное правительство одобрило для Челябинской области субсидию в размере 918 миллионов рублей на поддержку проектов по строительству модульных отелей. Размер поддержки был крупнейшим среди всех субъектов РФ. В сентября были утверждены две дополнительные субсидии в объеме 85 миллионов рублей.