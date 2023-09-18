Челябинская область получит более 85 млн рублей на строительство модульных отелей

Правительство РФ одобрило региону дополнительные субсидии

Правительство РФ утвердило дополнительные субсидии регионам на поддержку инвестпроектов по строительству модульных отелей и глэмпингов. В 2023-24 годах на эти цели федеральный бюджет направит 10 млрд рублей. Из них более 85 млн адресовано Челябинской области. Соответствующие распоряжения за подписью премьера Михаила Мишустина опубликованы на Портале правовой информации.

Поддержку предпринимателям, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения, оказывают в рамках национального проекта по туризму.

«В начале лета мы уже направили около 8 млрд рублей на эти цели. Сегодня выделим дополнительно еще 10 млрд рублей, которые в течение двух лет получат 58 российских субъектов», — сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства 14 сентября.

Напомним, что ранее Челябинской области было одобрено 918 млн рублей, которые инвесторы смогут потратить на возведение примерно 30 гостиниц с более чем 850 номерами. В рамках дополнительных субсидий область до конца 2023 года получит еще 8 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, а в 2024-м — 77,4 млн по федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры».